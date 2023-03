Podelili šest novih certifikatov za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

Ormož, 10. marca - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je danes v Ormožu podelil šest novih certifikatov za stratege za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki prejemnike zavezujejo k vključevanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v ključne upravljavske strukture podjetja. Kot so zapisali v sporočilu, je v Sloveniji teh certifikatov že 23.