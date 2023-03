V Nemčiji in Evropi zgroženi odzivi na streljanja v Hamburgu

Hamburg, 10. marca - V Nemčiji in Evropi so zgroženi nad streljanjem v centru Jehovovih prič v Hamburgu, v katerem je bilo v četrtek zvečer ubitih več ljudi. Nemški kancler Olaf Scholz je streljanje označil za "brutalno dejanje nasilja, v skupnosti Jehovovih prič v Nemčiji so globoko užaloščeni, poročajo tuje tiskovne agencije.