Romunska državljana nezakonito prevažala državljane Pakistana in Indije

Domžale, 10. marca - Policisti so v četrtek okoli 7.30 na območju Domžal pridržali dva državljana Romunije, ki sta v vozilu prevažala devet državljanov Pakistana in Indije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Osebno vozilo je zaradi okvare obstalo na štajerski avtocesti, osebe pa so zbežale v gozd, kjer so jih policisti izsledili, so sporočili s PU Ljubljana.