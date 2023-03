Vodilna ekipa lige NBA Milwaukee brez Dragića do nove zmage

Milwaukee, 10. marca - Košarkarji Milwaukee Bucks so v severnoameriški ligi NBA prišli do nove zmage, s katero so potrdili prvo mesto na vzhodu in v celotni ligi NBA. Tokrat so s 118:113 premagali oslabljene Brooklyn Nets, razigran je bil zlasti Brook Lopez s 24 točkami, z desetimi skoki in devetimi blokadami. Slovenec Goran Dragić za svojo novo ekipo še ni zaigral.