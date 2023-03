Kralji na gostovanju v Denverju do pete zaporedne zmage

Denver, 10. marca - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, še naprej nizajo dobre predstave. Tokrat so gostovali v dvorani Ball Arena v Denverju, kjer so domače Colorado Avalanche ugnali kar s 5:2. Adrian Kempe in Phillip Danault sta vsak zadela po dvakrat, Kopitar pa je k zmagi prispeval tri podaje za nove tri točke.