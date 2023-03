West Ham na Cipru do lepe prednosti

Ljubljana, 9. marca - Nogometaši angleškega West Hama in francoskega kluba Nice so na prvih tekmah osmine finala v evropski konferenčni ligi prišli do gostujočih zmag, medtem ko se je španski Villarreal moral zadovoljiti z remijem v Belgiji. Preostale štiri tekme bodo na sporedu ob 21. uri, ena pa je bila odigrana že v torek.