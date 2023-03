Ministrstvo s posvetom o usodi premeščenih kipov iz parka Brdo v Pivko

Ljubljana, 9. marca - Na ministrstvu za kulturo so pripravili posvet o usodi kipov, ki so bili iz parka Brdo premeščeni v Pivko po njihovi oceni mimo strokovne utemeljitve in veljavnih formalnih postopkov. Želeli so odpreti razpravo o delih kiparjev po drugi svetovni vojni kot dediščini, ki je v slabem stanju, ter primerni lokaciji njihove postavitve.