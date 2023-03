Po oceni vlade paket ukrepov za pomoč občinam in vrtcem zaradi višjih stroškov dela ni potreben

Ljubljana, 9. marca - Po oceni vlade paket ukrepov pomoči slovenskim občinam, vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, ki izvajajo javno veljavni program, s katerim bi pokrili dvig vseh stroškov dela, ki so nastali po 1. januarju, ni potreben. Povprečnina za leto 2023 pokriva stroške dviga plač zaposlenih, so zapisali v odgovoru na sklepe, ki jih sprejel odbor DZ.