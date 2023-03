Prireditelji v Parizu kljub kritikam zadovoljni s prodajo vstopnic

Pariz, 9. marca - Prireditelji olimpijskih iger v Parizu 2024 so sporočili, da so do zdaj prodali tretjino vseh vstopnic za tekmovanje oziroma 3,25 milijona. A obenem se srečujejo s kritikami zaradi prodaje paketov vstopnic in visokih cen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.