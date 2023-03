Trump bo objavil knjigo z zbirko pisem slavnih

New York, 9. marca - Bivši predsednik ZDA Donald Trump se pripravlja na izdajo knjige, ki bo vsebovala zbirko pisem, ki jih je prejel od slavnih osebnosti, kot so severnokorejski voditelj Kim Jong-un, komik Jay Leno in televizijska osebnost Oprah Winfrey. Medij Axios poroča, da bo Trump knjigo prodajal za 99 dolarjev, z njegovim podpisom pa za 399 dolarjev.