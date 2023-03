Zelenski ruske zračne napade označil za sramotno taktiko

Kijev, 9. marca - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes obsodil najnovejše ruske zračne napade, v katerih je umrlo najmanj devet ljudi, in dejal, da se Moskva ponovno poslužuje sramotnih taktik. Opozoril je, da je bilo v napadu prizadetih najmanj deset ukrajinskih regij, v več krajih po državi pa je prišlo do motenj pri ogrevanju in oskrbi z elektriko.