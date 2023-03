Priznana prevajalska nagrada Straelen prevajalcem iz Ukrajine

Düsseldorf, 10. marca - Letošnjo priznano prevajalsko nagrado Straelen prejmejo štiri prevajalke in prevajalec iz Ukrajine, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz Sklada za umetnost Severnega Porenja-Vestfalije. Denarni sklad za nagrado so sicer podvojili z običajnih 25.000 evrov na 50.000 evrov.