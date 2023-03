Macron in Sunak v Parizu za nov zagon v dvostranskih odnosih

Pariz, 10. marca - Francoski predsednik Emmanuel Macron bo v Parizu danes gostil britanskega premierja Rishija Sunaka. Voditelja bosta skušala okrepiti sodelovanje glede vrste vprašanj skupnega interesa in končati večletna nesoglasja med Parizom in Londonom, med drugim na področju migracij in ribolova po brexitu.