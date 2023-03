Na ministrstvu zaradi suma korupcije v UKC Ljubljana od vodstva zahtevajo pojasnila

Ljubljana, 9. marca - Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pri ministrstvu za zdravje od vodstva in sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zahteva razjasnitev okoliščin suma korupcije, o katerem je poročal POP TV. Ko bo ministrstvo pridobilo vse verodostojne dokaze in uradne informacije, bo odločalo o nadaljnjih korakih, so napovedali.