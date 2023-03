Vreme: Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 9. marca - Najnižje jutranje temperature bodo na severu od 1 do 6, drugod od 7 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto dopoldne bo večinoma oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. V nedeljo bo deloma jasno in nekoliko hladneje.

Vremenska slika: Severni del Evrope je preplavljen s hladnim polarnim zrakom, južna Evropa pa z dokaj toplim in vlažnim zrakom. Meja med obema zračnima masama poteka prek Britanskega otočja in srednje ter vzhodne Evrope. Nad našimi kraji pihajo zahodni do jugozahodni vetrovi.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo od zahoda zajele vse sosednje pokrajine.