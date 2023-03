Roglič do zmage v četrti etapi dirke med dvema morjema

Perugia, 9. marca - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec četrte etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Na trasi od Greccia do Tortorete (218 km) je slavil v sprintu na zadnjem vzponu, ciljno črto pa je prečkal pred Francozom Julianom Alaphilippom in Britancem Adamom Yatesom.