Bistričani zadnji četrtfinalisti nogometnega pokala

Ljubljana, 9. marca - Drugoligaš Kety Emmi&Impol Bistrica je zadnji četrtfinalist nogometnega pokala Pivovarne Union. Bistričani so danes z 1:0 (0:0) premagali prvoligaša Bravo. Pred tem so si napredovanje zagotovili nogometaši Primorja, Celja, Kopra, Rogaške, Maribora, Aluminija in Olimpije.