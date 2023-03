Izidi biatlona za svetovni pokal v Östersundu (1)

* Izidi: - ženske, 15 km: 1. Dorothea Wierer (Ita) 41:19,6/0 2. Lisa Vittozzi (Ita) + 25,5/0 3. Denise Hermann-Wick (Nem) 1:38,8/1 4. Julia Simon (Fra) 1:49,5/2 5. Emma Lunder (Kan) 2:11,9/0 6. Vanessa Voigt (Nem) 2:19,2/1 7. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 2:23,0/2 8. Chloe Chevalier (Fra) 2:24,6/2 9. Karlonile Offigstad Knotten (Nor) 2:36,5/0 10. Polona Klemenčič (Slo) 2:53,5/2 ... 61. Anamarija Lampič (Slo) 6:53,7/6 ... - skupno (17): 1. Julia Simon (Fra) 943 2. Lisa Vittozzi (Ita) 795 3. Dorothea Wierer (Ita) 769 4. Elvira Öberg (Šve) 756 5. Denise Herrmann-Wick (Nem) 728 6. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 663 ... 31. Polona Klemenčič (Slo) 156 45. Anamarija Lampič (Slo) 91 ...