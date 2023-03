Kildeja ne bo v Kranjsko Goro, Ordermatt za globus teoretično potrebuje 15 točk

Ljubljana, 9. marca - Norveški as Aleksander Aamodt Kilde, je sporočil, da ga ne bo v Kranjsko goro, kjer bosta konec tedna dva veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev. To pomeni, da lahko Švicar Marco Odermatt že v Sloveniji tudi teoretično osvoji veliki kristalni globus za skupnega zmagovalca pokala, za to potrebuje vsega 15 točk.