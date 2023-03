Po hitrem koncu sezone v Tivoliju več časa za dobro pripravo na naslednjo

Ljubljana, 9. marca - Hokejisti SŽ Olimpije so sezono 2022/23 že končali, ker se niso uvrstili v končnico regionalnega tekmovanja, lige ICEHL. A zgodnje slovo zdaj pomeni, da imajo v klubu priložnost, da zgradijo trdno ekipo za naslednjo sezono, želje in cilje so predstavili danes na novinarski konferenci.