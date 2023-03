V Izraelu znova množični protesti proti reformi pravosodja

Tel Aviv, 9. marca - Več tisoč ljudi je danes v Izraelu znova protestiralo proti napovedani vladni reformi pravosodja. Shodi so potekali v številnih mestih po državi, pri čemer so demonstranti blokirali več ključnih cest in prometnih vozlišč. Po poročanju lokalnih medijev so oblasti po vsej državi razporedile več tisoč policistov, aretiranih pa je bilo 14 protestnikov.