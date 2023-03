Zaradi upora nogometašic odpustili francosko selektorko

Pariz, 9. marca - Francoska nogometna zveza je odpustila selektorko ženske reprezentance Corinne Diacre. Razlog za to je upor igralk, ki so zaradi neprimernih odnosov zahtevale, da 48-letna Diacre, ki je imela pogodbo do leta 2024 in bi morala ekipo voditi tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Avstraliji, zapusti reprezentanco.