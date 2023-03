V Pridnestrju naj bi preprečili domneven ukrajinski teroristični napad

Tiraspol, 9. marca - Oblasti v samooklicani proruski Pridnestrski republiki na vzhodu Moldavije so danes sporočile, da so preprečile teroristični napad, ki naj bi ga načrtovale ukrajinske varnostne službe in katerega tarča naj bi bili uradniki separatističnih oblasti. Osumljence so pridržali, ti pa naj bi vse že priznali.