Policisti 42-letniku zasegli več kilogramov posušene konoplje

Cerkno, 9. marca - V hišni preiskavi na območju občine Cerkno so policisti v sredo 42-letnemu osumljencu zasegli več kilogramov posušenih rastlinskih delcev, ki bi lahko bili delci konoplje. Policisti so ob tem zasegli tudi stekleničko z neznano tekočino in druge predmete, ki služijo za preprodajo prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.