Ljubljana, 9. marca - Novinarska konferenca po seji glavnega stavkovnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na kateri bodo predstavili poglavitno vsebino razprav in odločitve s seje, bo danes ob 16.30 v prostorih Sviza na Oražnovi ulici 3 v Ljubljani, so sporočili iz sindikata. (STA/AVDIO)