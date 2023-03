Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rahlo rastjo

Ljubljana, 9. marca - Indeksi SBI TOP je v dopoldanskem trgovanju na ljubljanski borzi pridobil 0,05 odstotka. Nad gladino so ga potisnile Krkine delnice, ki so v prvi kotaciji edine obarvano zeleno, z njimi pa so vlagatelji zaenkrat opravili tudi največ prometa. Večina blue chipov je ostala na izhodišču, cenijo pa se delnice Luke Koper in Save Re.