Raziskava PwC: Napovedi direktorjev za letos med najbolj pesimističnimi doslej

Ljubljana, 9. marca - Skoraj polovica slovenskih izvršnih direktorjev meni, da njihova podjetja čez deset let ne bodo preživela, če poslovnih procesov ne bodo preoblikovala že danes, kaže raziskava družbe PricewaterhouseCoopers (PwC). Kot so poudarili na današnji predstavitvi rezultatov, so napovedi za letos ene najbolj pesimističnih v zgodovini raziskave.