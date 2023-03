Stroški dela ob koncu lanskega leta občutno višji

Ljubljana, 9. marca - Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v zadnjem lanskem četrtletju povprečno za 11,9 odstotka višji kot v enakem predlanskem obdobju. Plače za tovrstno delovno uro so se dvignile za 11,2 odstotka, drugi stroški dela pa za 14,9 odstotka, so sporočili s statističnega urada.