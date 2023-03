Komisija DZ soglasna o pomembnosti črpanja evropskih sredstev

Ljubljana, 9. marca - Komisija DZ za nadzor javnih financ je danes razpravljala o črpanju evropskih sredstev. Navzoči so se strinjali, da so evropska sredstva za Slovenijo zelo pomembna. Vlado so pozvali k obveščanju javnosti o napredku pri izvajanju načrta za okrevanje in odpornost ter okrepitvi aktivnosti za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada.