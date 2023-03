Slovenski znanstveniki pripomogli k zdravljenju srčne mišice z elektroporacijo

Ljubljana, 9. marca - Slovenski znanstveniki so sodelovali v pomembni študiji, s katero so pripomogli k razvoju zdravljenja srčne aritmije s pomočjo elektroporacije. Rezultati kažejo, da je učinkovitost nove metode primerljiva s tistimi, ki veljajo za zlati standard zdravljenja, hkrati pa je varnejša in hitrejša, so sporočili s fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.