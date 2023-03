Macron za vpis pravice do splava v francosko ustavo

Pariz, 9. marca - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo dejal, da bo njegova vlada v nekaj mesecih predložila osnutek zakona, ki bo pravico do splava vključil v francosko ustavo. Kot je dejal ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, podpira uvrstitev pravice do splava v ustavo, in pri tem poudaril, da bi s tem izrazili solidarnost z ženskami širom sveta.