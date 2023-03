EBRD bo po uničujočih potresih v Turčijo vložila do 1,5 milijarde evrov

London, 9. marca - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) bo v naslednjih dveh letih v jugovzhodni del Turčije, ki ga je februarja prizadel uničujoč potres, vložila do 1,5 milijarde evrov. Odziv banke vključuje kreditne linije, naložbe v infrastrukturo in osredotočenost na mala in srednje velika podjetja, so danes sporočili iz EBRD.