Na norveško turnejo 11-članska vrsta, prvič poleti za skakalke

Ljubljana, 9. marca - Konec tedna se bo nadaljevala sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, sledi namreč norveška turneja surovi zrak s tekmami v Oslu, Lillehammerju in Vikersundu. Selektorja Robert Hrgota in Zoran Zupančič bosta na sever odpeljala 11-člansko reprezentanco na čelu s svetovnimi prvaki Timijem Zajcem, Anžetom Laniškom, Žigo Jelarjem in Lovrom Kosom.