Mladinski svet z desetimi ministrstvi o naslavljanju izzivov mladih

Ljubljana, 9. marca - Predstavniki Mladinskega sveta Slovenije so v zadnjih tednih obiskali deset ministrstev in naslovili izzive mladih predvsem na področju stanovanjske in štipendijske problematike, dotaknili pa so se tudi trajnostne mobilnosti, so sporočili z mladinskega sveta. Dodali so, da so bili sestanki že tudi operativne, in ne le spoznavne narave.