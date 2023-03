V novih ruskih zračnih napadih v Ukrajini več smrtnih žrtev

Kijev, 9. marca - Rusija je ponoči izvedla nove zračne napade na cilje po vsej Ukrajini, od Harkova na severu do Odese na jugu in Žitomira na zahodu, v katerih je umrlo najmanj pet ljudi, več pa je bilo ranjenih. O eksplozijah so poročali tudi v Kijevu, kjer je 15 odstotkov gospodinjstev ostalo brez elektrike, okoli 40 odstotkov pa nima zagotovljenega ogrevanja.