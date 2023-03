Cene nafte brez večjih sprememb

Singapur, 9. marca - Cene nafte se v današnjem azijskem trgovanju niso bistveno spremenile, saj so zmanjšanje zalog surove nafte v ZDA, ki je bilo večje od pričakovanega, in pričakovanja rasti povpraševanja na Kitajskem zasenčile bojazni, da bi bolj agresivno zviševanje obrestnih mer v ZDA upočasnilo gospodarsko rast in zavrle porabo nafte.