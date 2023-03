V novomeškem zbirno-reciklažnem centru v sredo požar

Novo mesto, 9. marca - V zbirno-reciklažnem centru na Podbevškovi ulici v Novem mestu so v sredo nekaj po 20. uri zagoreli odpadki. V tamkajšnjem objektu sta gorela odpadna plastika in papir. Novomeški poklicni gasilci so požar s pomočjo okoliških prostovoljnih gasilskih društev pogasili, na prizorišču je ostala požarna straža, je sporočil novomeški center za obveščanje.