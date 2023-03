Rusija z zračnimi napadi nad več ukrajinskih mest

Kijev, 9. marca - Rusija je ponoči izvedla zračne napade na cilje po vsej Ukrajini, od Harkova na severu do Odese na jugu in Žitomira na zahodu. O eksplozijah poročajo tudi v Kijevu, kjer sta bili poškodovani dve osebi. V Harkovu in Odesi je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb in infrastruktura, na več območjih pa je prišlo do izpada električne energije.