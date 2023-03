V četrtfinale lige prvakov še Bayern in Milan

München/London, 8. marca - Nogometaši nemškega Bayerna iz Münchna in italijanskega Milana so se uvrstili v četrtfinale lige prvakov. Bavarci so na drugi tekmi z 2:0 premagali francoski Paris Saint-Germain in ga po dveh tekmah izločili s skupnih 3:0, medtem ko je bil Milan v Londonu po remiju brez golov v seštevku dveh tekem z 1:0 boljši od angleškega Tottenhama.