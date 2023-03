Newyorške borze končale neenotno

New York, 8. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. V ospredju je bilo predvsem poročilo ameriške centralne banke, ki kaže, da inflacija vztraja, optimističen pa je podatek, da so podjetja v zasebnem sektorju februarja letos neto ustvarila 242.000 delovnih mest, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.