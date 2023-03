Široki Brijeg, 8. marca - Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v ligi Aba 2 na zadnjem turnirju skupinskega dela v Širokem Brijegu premagali hrvaško Gorico s 74:72. To je bila njihova četrta zmaga na zadnjih petih tekmah. Na turnirju so v ponedeljek premagali Osijek s 84:77.