Slovenski biometrični izkaznici mednarodna nagrada

Ljubljana, 9. marca - Strokovna komisija mednarodnih strokovnjakov s področja varnostnih tiskovin in identifikacijskih dokumentov je na konferenci v Abu Dabiju slovenski biometrični izkaznici podelila nagrado za najboljšo novo nacionalno osebno izkaznico za območje Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.