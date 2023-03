Tretja etapa Philipsenu, Roglič varno v glavnini

Perugia, 8. marca - Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec tretje etape na kolesarski dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. V ciljnem sprintu je ugnal Nemca Phila Bauhausa (Bahrain-Victorious) in Eritrejca Biniama Girmaya (Intermarche-Circus-Wanty). Slovenski as Primož Roglič je 216 km dolgo etapo od Follonice do Foligna končal v glavnini.