Nova KBM Branik po zlatem nizu v finale srednjeevropske lige

Kamnik, 8. marca - Odbojkarice Nove KBM Branika so zmagovalke slovenskega polfinala srednjeevropske lige. Potem ko so pred tednom proti Calcit Volleyju z 0:3 izgubile domačo tekmo, so bile na povratni v Kamniku boljše s 3:1 (17, -14, 21, 17), o finalistu pa je odločal zlati, skrajšani niz. Mariborčanke so ga dobile s 15:7.