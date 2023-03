Uspešne ženske v medijih še vedno slabo zastopane

Ljubljana, 8. marca - Uspešne ženske so, čeprav jih je na najvišjih položajih vedno več, v medijih precej slabše zastopane kot njihovi moški kolegi, so ugotavljali sodelujoči na današnji okrogli mizi o uspešnih ženskah in njihovih zaznavi v medijih. Svoje izkušnje sta delili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.