Ministrica Fajon ob mednarodnem dnevu žensk poudarila pomen feministične zunanje politike

Ljubljana, 8. marca - Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob mednarodnem dnevu žensk predstavila koncept feministične zunanje politike, ki je presečna tema nove zunanjepolitične strategije, in napovedala okrepljeno pozornost ministrstva na področju enakosti spolov ter spoštovanja pravic in opolnomočenja žensk in deklet po svetu, so sporočili danes iz Mladike.