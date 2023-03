Znanih sedem četrtfinalistov nogometnega pokala

Ljubljana, 8. marca - Po nogometaših Primorja, Celja in Kopra so si četrtfinale pokala Pivovarne Union danes priigrali še Rogaška, Maribor, Aluminij in Olimpija. Rogaška je z 1:0 v gosteh premagala sežanski Tabor, Maribor v Velenju Rudar s 4:0, Aluminij je doma s 4:2 izločil Fužinar, Olimpija pa s 3:1 v gosteh Nafto 1903.