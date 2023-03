Vladna pogajalska skupina in predstavniki Sviza parafirali stavkovni sporazum

Ljubljana, 8. marca - Vladna pogajalska skupina in predstavniki Sviza so na današnjih pogajanjih parafirali stavkovni sporazum, v četrtek bo o njem odločal še glavni stavkovni odbor sindikata. Zadovoljstvo z doseženim sta po pogajanjih izrazila minister Igor Papič, ki je vodja vladne pogajalske skupine, in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.