V Indiji milijoni praznujejo praznik barv Holi

New Delhi, 8. marca - Več milijonov ljudi je danes v Indiji praznovalo priljubljen hindujski praznik pomladi Holi z veliko barvnega prahu, ki si ga razmažejo po obrazu in mečejo v druge. Na današnji dan, ki je glavni dan tega praznika barv, ne praznujejo samo z bojem z vodo in barvami na prostem, ampak tudi s skupnimi obedi in v templjih.