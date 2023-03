Sloveniji na ITB Berlin več turističnih priznanj

Berlin, 8. marca - Slovenski turizem se v teh dneh pod okriljem STO predstavlja na eni od najpomembnejših svetovnih turističnih borz, ITB Berlin. Danes so v nemški prestolnici razglasili nagrajence s področja promocijsko-komunikacijskih kampanj in orodij v turizmu. Mednarodna strokovna žirija je STO nagradila s štirimi zlatimi in eno srebrno nagrado.